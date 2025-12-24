Центральная площадь Улан-Батора превратилась в Christmas Market. Фото

В столице Монголии царит волшебная рождественская атмосфера.

Основным украшением Улан-Батора стала 22-метровая главная новогодняя елка Монголии, а также ледовые сооружения, специально построенные к празднику и отрылась рождественская ярмарка или Christmas Market.

Новогоднее мероприятие «Серебряная ночь Улан-Батора 2025» состоится 31 декабря на Центральной площади. В рамках мероприятия открыт Christmas Market («Рождественский рынок»), включающий фотобудку для горожан, павильон торговли и услуг с развлекательной зоной, а также заведения быстрого питания.

Снаружи павильона подают «уличную еду» или горячие блюда, а внутри павильона продаются новогодние елки, украшения, горячие напитки и новогодние изделия ручной работы от малых и средних предприятий.

Кроме того, ежедневно с 18:00 до 19:00 организуются художественные представления, предоставляющие горожанам возможность почувствовать новогоднюю атмосферу и интересно провести свободное время. Christmas Market открыта ежедневно с 11:00 до 21:00.

Улицы и дороги, украшенные яркими световыми инсталляциями, создают в Улан-Баторе, который является одной из самых холодных столиц мира, ощущение зимней сказки.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

