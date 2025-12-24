Десять монгольских прокуроров приняли участие в программе «Открытый мир» в США

Десять монгольских прокуроров недавно приняли участие в программе «Открытый мир», организованной Управлением Конгресса по международному лидерству.

Программа «Открытый мир», реализуемая Конгрессным управлением по международному лидерству (COIL), — это финансируемая правительством США инициатива, которая привлекает перспективных лидеров из постсоветских и других стран в Америку для участия в 10-дневных программах профессионального обмена, способствующих взаимопониманию и демократическим ценностям посредством прямого взаимодействия с американскими коллегами, членами Конгресса и принимающими семьями, а также укреплению связей с будущими мировыми лидерами.

Программа была создана в 1999 году для укрепления культурных и политических связей с Россией, но с тех пор расширила свою деятельность на другие страны постсоветского региона.

Это мероприятие объединяет молодых, талантливых, неполитических лидеров (будущих парламентариев, прокуроров, судей, руководителей СМИ, здравоохранения и образования) из Европы, Евразии и Индо-Тихоокеанского региона.

В ходе своего десятидневного визита десять монгольских прокуроров ознакомились с американской системой правосудия, пообщавшись с американскими прокурорами, судьями, сотрудниками правоохранительных органов, а также лидерами и должностными лицами на уровне штатов, округов и городов в Вашингтоне, округ Колумбия; Талсе, штат Оклахома; и Бедфорде, штат Техас.

Помимо официальной программы, делегация участвовала в культурных и общественных мероприятиях, включая посещения школ, музеев и местных событий. Проживая в американских принимающих семьях, они получили ценный непосредственный опыт повседневной жизни в Соединенных Штатах, углубили свое культурное понимание и установили прочные личные связи.

