Около 80% территории Монголии покрыто снегом

По данным Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник около 80 процентов территории Монголии покрыто снегом.

«По состоянию на 20 декабря по меньшей мере 79 процентов всей территории страны покрыто снегом толщиной до 20 см, что увеличивает риск наступления экстремальной зимней погоды — дзуда», — говорится в заявлении метеорологического агентства.

Дзуд — это монгольский термин, обозначающий суровую зиму, когда большое количество скота погибает из-за замерзания или засыпания снегом земли.

Монголия известна своим суровым континентальным климатом, характеризующимся долгими, морозными зимами и короткими летами.

