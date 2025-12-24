экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Около 80% территории Монголии покрыто снегом

CentralAsia (MNG) -  

По данным Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник около 80 процентов территории Монголии покрыто снегом.

«По состоянию на 20 декабря по меньшей мере 79 процентов всей территории страны покрыто снегом толщиной до 20 см, что увеличивает риск наступления экстремальной зимней погоды — дзуда», — говорится в заявлении метеорологического агентства.

Дзуд — это монгольский термин, обозначающий суровую зиму, когда большое количество скота погибает из-за замерзания или засыпания снегом земли.

Монголия известна своим суровым континентальным климатом, характеризующимся долгими, морозными зимами и короткими летами.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com