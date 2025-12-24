Монголия и Россия договорились о сотрудничестве в вопросе восстановления прямых рейсов между Улан-Батором и Москвой

CentralAsia (MNG) - 19 декабря 2025 года премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав принял министра природных ресурсов и окружающей среды Российской Федерации и главу российской стороны в Монголо-российской межправительственной комиссии Александра Александровича Козлова.

В начале встречи премьер-министр поздравил заместителя премьер-министра Ганхуяга Хассуури и министра природных ресурсов и окружающей среды Александра Козлова, руководителей национальных секций обеих сторон, с успешной организацией 27-го очередного заседания Монголо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству в Улан-Баторе.

Обе стороны подчеркнули, что отсутствие прямых рейсов между столицами двух стран негативно сказывается не только на обменах между людьми, но и на двусторонней торговле и экономическом сотрудничестве, и договорились совместно работать над восстановлением прямых рейсов.

В заключение встречи премьер-министр Занданшатар выразил уверенность в том, что стороны будут активно сотрудничать в реализации Протокола, подписанного по итогам 27-го заседания Монголо-российской межправительственной комиссии, состоявшегося в Улан-Баторе, и в достижении ощутимых результатов.

