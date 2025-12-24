Монгольский тугрик демонстрирует рост по отношению к основным валютам по сравнению с предыдущим месяцем

CentralAsia (MNG) - Согласно данным Банка Монголии, средний месячный курс национальной валюты, тугрика, по отношению к доллару США в ноябре этого года составил 3571.66 тугриков, что представляет собой обесценивание на 158.9 тугриков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и укрепление на 20.1 тугриков по сравнению с предыдущим месяцем.

За тот же период средний месячный обменный курс тугруга по отношению к евро составил 4128.71 тугриков, ослабев на 498.2 тугриков в годовом исчислении, но укрепившись на 52.3 тугриков в месячном исчислении.

По данным Национального статистического управления Монголии, средний месячный курс обмена по отношению к российскому рублю составил 44.42 тугрика, что означает обесценивание на 10.4 тугрика по сравнению с годом ранее и незначительное укрепление на 0.01 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем.

Между тем, средний месячный обменный курс тугрика по отношению к китайскому юаню в прошлом месяце достиг 502.37 тугриков, что на 28.7 меньше, чем годом ранее, но на 2.1 больше, чем в прошлом месяце.

