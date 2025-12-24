Протокол заседания Межправительственной комиссии подписан

CentralAsia (MNG) - 19 декабря 2025 года в Улан-Баторе состоялось 27-е очередное заседание Монголо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству.

Заместитель премьер-министра Монголии Ганхуяг Хассуурь и министр природных ресурсов и окружающей среды Российской Федерации Александр Александрович Козлов подписали протокол о заседании.

Кроме того, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Главным управлением земельного управления, геодезии и картографии Монголии и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии России, а также План развития сотрудничества в области физического воспитания и спорта на 2026–2028 годы между Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии и Министерством спорта Российской Федерации.

На заседании комиссии стороны рассмотрели ход выполнения решений 26-го заседания. Также они обсудили пути укрепления двусторонних отношений, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации Временного соглашения о свободной торговле между Монголией и Евразийским экономическим союзом, а также обновления программы создания Монгольско-российско-китайского экономического коридора.

Кроме того, они обменялись мнениями об углублении сотрудничества в таких областях, как региональные форумы, поставки промышленной продукции, туризм, наука, сельское хозяйство, здравоохранение и эпидемиология, культура и спорт, а также согласовали основные инициативы, которые будут реализованы в ближайшие годы, и меры по ускорению текущих и запланированных совместных проектов.

