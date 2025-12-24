ВСУ сообщили об отступлении из Северска

CentralAsia (CA) - Украинские военнослужащие «с целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений» отошли от города Северск в Бахмутском районе Донецкой области, сообщил Генштаб ВСУ.

В ведомстве отметили, что в районе Северска продолжаются тяжелые бои, а сам город «остается под огневым контролем» ВСУ.

В сообщении Генштаба говорится, что войска РФ смогли продвинуться в районе Северска «за счет значительного численного преимущества и постоянного давления небольшими штурмовыми группами в сложных погодных условиях».

«Осуществляется блокировка подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения», — добавили в Генштабе.

На карте военного паблика Deep State город был указан полностью под контролем РФ или в серой зоне еще с 13 декабря.

Генштаб Вооруженных сил РФ 11 декабря объявил, что российские войска взяли Северск под контроль. Тогда в ВСУ говорили, что бои за город продолжаются.

Захват города, как утверждали российские военные, позволит развить наступление ВС РФ в направлении Славянска, который находится примерно в 40 километрах от Северска.