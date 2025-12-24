Шавкат Мирзиёев похвалил Дональда Трампа за урегулирование острых международных конфликтов

CentralAsia (UZ) - 23 декабря состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом.

В начале беседы Шавкат Мирзиёев поздравил американского лидера с наступающими новогодними праздниками, пожелав народу США мира, благополучия и процветания. Дональд Трамп, в свою очередь, передал тёплые поздравления и наилучшие пожелания президенту Узбекистана и всему узбекскому народу, выразив надежду на новые достижения в наступающем году.

В ходе разговора главы государств подробно обсудили реализацию ранее достигнутых договорённостей. Отмечалось, что интенсивность политического диалога и контактов на высшем уровне заметно возросла, что открыло новый этап двустороннего сотрудничества и наполнило его практическим содержанием.

Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку результатам деятельности Дональда Трампа во внутренней и внешней политике, особо подчеркнув его усилия по урегулированию острых международных кризисов и конфликтов.

Стороны с удовлетворением отметили активную реализацию совместных проектов на десятки миллиардов долларов в таких сферах, как гражданская авиация, автомобилестроение, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика, химическая промышленность и информационно-коммуникационные технологии.

Для продвижения действующих и запуска новых инициатив создан Американо-узбекский деловой и инвестиционный совет, а также ведётся работа по учреждению совместного инвестиционного фонда. Кроме того, запущен новый механизм межрегионального взаимодействия: делегации трёх областей Узбекистана уже посетили США для налаживания партнёрских связей с американскими штатами.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено вопросам международной и региональной повестки, включая значение многостороннего сотрудничества в формате «С5+1».

В завершение разговора президенты подтвердили намерение продолжать активные контакты на высшем уровне и договорились о дальнейшем продвижении совместных инициатив. Президент Узбекистана пригласил американского лидера посетить страну с визитом в удобные сроки.