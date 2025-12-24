Ливия объявила трехдневный траур после гибели главы Генштаба

Мухаммед аль-Хаддад

CentralAsia (CA) - Правительство национального единства Ливии объявило трехдневный официальный траур в связи с гибелью начальника генштаба армии генерала Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих при крушении самолета в Турции, куда он прибыл с визитом, сообщает Youm7.

В течение этого времени флаги будут приспущены во всех государственных учреждениях, а все торжественные и официальные мероприятия будут приостановлены.

По словам главы турецкого МВД Али Ерликаи, частный самолет с ливийским генералом вылетел из аэропорта Анкары Эсенбога в Триполи в 20:10 по местному времени, связь с ним оборвалась в 20:52. Обломки обнаружены в районе Хайман провинции Анкара.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран позднее уточнил в X, что самолет, на борту которого находились начальник Генштаба Ливии, четыре человека из его окружения и три члена экипажа, вылетел из аэропорта Эсенбога в 20:17.

В 20:33 экипаж сообщил диспетчерам о неисправности электрооборудования и запросил экстренную посадку. Они направили борт обратно в Эсенбогу. Самолет, начав снижение, исчез с экранов радаров в 20:36, и с тех пор связь с ним оборвалась.

Аль-Хаддада сопровождали его советник Мохамед Аль-Асави Диаб, начальник штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Аль-Файтури Гариб, бригадный генерал Махмуд Аль-Кативи и фотограф из пресс-службы начальника Генштаба Мохамед Омар Ахмед Махджуб.

Аль-Хаддад возглавлял Генштаб ливийской армии с 2020 года и сыграл ключевую роль в усилиях по объединению ливийской военной элиты, отмечает Al Jazeera. Он принимал участие в заседаниях объединенного военного комитета «5+5» (по пять военных представителей от западного и восточного регионов). Генерал обещал создать единую регулярную ливийскую армию, способную защищать национальный суверенитет и положить конец расколу среди военных. Аль-Хаддад неоднократно посещал Турцию.