Трамп вновь заявил о желании взять под контроль Гренландию

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Соединённым Штатам необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности, предает Reuters.

Он подчеркнул, что речь идёт не о доступе к полезным ископаемым, а о стратегическом значении острова, и сообщил, что назначенный им специальный посланник Джефф Лэндри «возглавит эту работу». «Нам нужна Гренландия для национальной безопасности. <…> Если вы посмотрите на Гренландию, посмотрите вдоль всего побережья, вы увидите повсюду российские и китайские корабли. Она нам нужна для национальной безопасности. Она нам необходима», — заявил Трамп.

Накануне Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим специальным посланником по вопросам Гренландии. Это решение вызвало резкую реакцию в Дании и на самом острове. Сам Лэндри поблагодарил Трампа в соцсети X, заявив, что для него большая честь занять эту должность, и добавил, что его работа спецпосланником не повлияет на пост губернатора Луизианы. В своём сообщении он прямо написал о цели «сделать Гренландию частью США».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ответ на действия Вашингтона выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что Гренландия принадлежит её жителям. Они указали, что аннексия другой страны недопустима даже под предлогом международной безопасности, и заявили, что Соединённые Штаты не имеют права захватывать остров.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен, в свою очередь, сообщил, что намерен вызвать посла США Кеннета Хоуэри. Он напомнил, что во время недавнего визита в Гренландию американский дипломат говорил о «взаимном уважении», и назвал появление специального представителя президента США, которому, по его собственным словам, поручено взять остров под контроль, совершенно неприемлемым.

Трамп последовательно выступает за включение Гренландии, самоуправляемой территории в составе Дании, в состав США, ссылаясь на её стратегическое положение и минеральные ресурсы.

Как отмечает Reuters, в понедельник, 22 декабря, администрация Трампа усилила давление на Копенгаген, приостановив действие лицензий на пять крупных проектов морских ветроэлектростанций у восточного побережья США, в том числе двух проектов датской государственной компании Orsted.

Гренландия, бывшая датская колония с населением около 57 тысяч человек, получила право объявить о независимости в соответствии с соглашением 2009 года, однако по-прежнему в значительной степени зависит от рыболовства и финансовой поддержки со стороны Дании. Благодаря своему расположению между Европой и Северной Америкой остров играет ключевую роль в системе противоракетной обороны США, а его минеральные ресурсы усилили интерес Вашингтона на фоне стремления снизить зависимость от китайского экспорта, подчёркивает Reuters.