ОДКБ опровергла информацию об обращении Таджикистана за помощью

CentralAsia (TJ) - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опровергла информацию, появившуюся в СМИ, о том, что Таджикистан обратился за помощью в связи с вооруженными нападениями с территории Афганистана. Об этом 23 декабря сообщается в публикации в Telegram-канале организации.

«В связи с публикацией в ряде Telegram-каналов, в том числе в канале «Евразийский брифинг», недостоверных сведений, информируем о том, что таджикская сторона не обращалась к ОДКБ за какой-либо помощью в связи с событиями 26 и 30 ноября 2025 года», — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что сотрудничество Таджикистана с союзниками по ОДКБ в рамках укрепления границы с Афганистаном осуществляется в контексте целевой межгосударственной программы, утвержденной на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в 2024 году в Астане.

В конце ноября произошло два случая обстрела территории Таджикистана с афганской стороны. В результате этих атак погибли пять граждан Китая. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон резко осудил провокационные действия граждан Афганистана и поручил принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. МИД республики также призвал действующие власти Афганистана принять эффективные меры по обеспечению стабильности и безопасности на государственной границе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения