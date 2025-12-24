экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В аэропортах Узбекистана из-за тумана перенаправили несколько рейсов
CentralAsia (UZ) -  В связи с туманом в ряде аэропортов Узбекистана несколько рейсов были перенаправлены в Самарканд и в Нукус, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Рейсы, направленные в Самарканд:

  • HY9608 Москва — Бухара, посадка выполнена в 3:27;
  • HY9638 Санкт-Петербург — Ургенч, посадка в 6:17;
  • A47055 Москва — Термез, посадка в 6:03;
  • SU1876 Москва — Бухара, посадка в 6:36.

Рейсы, направленные в Нукус:

  • C689 Ташкент — Ургенч, посадка в 10:03;
  • HY51Ташкент — Ургенч, посадка в 10:37.

Кроме того, рейс С6317 по маршруту Стамбул — Наманган был направлен в Самарканд в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров. Посадка выполнена в 5:53.

