В аэропортах Узбекистана из-за тумана перенаправили несколько рейсов

// Газета.уз

CentralAsia (UZ) - В связи с туманом в ряде аэропортов Узбекистана несколько рейсов были перенаправлены в Самарканд и в Нукус, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Рейсы, направленные в Самарканд:

HY9608 Москва — Бухара, посадка выполнена в 3:27;

HY9638 Санкт-Петербург — Ургенч, посадка в 6:17;

A47055 Москва — Термез, посадка в 6:03;

SU1876 Москва — Бухара, посадка в 6:36.

Рейсы, направленные в Нукус:

C689 Ташкент — Ургенч, посадка в 10:03;

HY51Ташкент — Ургенч, посадка в 10:37.

Кроме того, рейс С6317 по маршруту Стамбул — Наманган был направлен в Самарканд в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров. Посадка выполнена в 5:53.