В аэропортах Узбекистана из-за тумана перенаправили несколько рейсов
- 11:57, 24 декабря 2025
CentralAsia (UZ) - В связи с туманом в ряде аэропортов Узбекистана несколько рейсов были перенаправлены в Самарканд и в Нукус, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.
Рейсы, направленные в Самарканд:
- HY9608 Москва — Бухара, посадка выполнена в 3:27;
- HY9638 Санкт-Петербург — Ургенч, посадка в 6:17;
- A47055 Москва — Термез, посадка в 6:03;
- SU1876 Москва — Бухара, посадка в 6:36.
Рейсы, направленные в Нукус:
- C689 Ташкент — Ургенч, посадка в 10:03;
- HY51Ташкент — Ургенч, посадка в 10:37.
Кроме того, рейс С6317 по маршруту Стамбул — Наманган был направлен в Самарканд в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров. Посадка выполнена в 5:53.
