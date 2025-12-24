С начала года на производстве в Узбекистане погибли 212 человек

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - С начала 2025 года в Узбекистане на производстве произошел 731 несчастный случай, в результате пострадали 813 человек, 212 из них скончались. Об этом на пленарном заседании Сената сообщил первый замминистра занятости и сокращения бедности Марат Джураев, передает «Газета.uz».

По данным Минзанятости, тяжелые телесные повреждения получили 535 работников, легкие — 26. Наибольшее число несчастных случаев зафиксировано в строительной сфере (198), в легкой промышленности (43), на транспорте (36), в сельском хозяйстве (35). Остальные случаи распределились между другими отраслями экономики.

В ходе расследования инцидентов выявлено 2372 нарушения законодательства. В отношении виновных должностных лиц применены административные штрафы на общую сумму около 1 млрд сумов (свыше $83 тысяч), а по 196 случаям возбуждены уголовные дела. Работникам и их семьям выплачено 6,1 млрд сумов компенсаций ($508,3 тысячи).

Джураев также сообщил, что в 2025 году Государственная инспекция труда (ГИТ) взыскала 159 млрд сумов (более $13,2 млн) невыплаченной заработной платы в пользу 13 тысяч работников. Административные штрафы в размере 22 млрд сумов ($1,8 млн) были наложены на 8259 должностных лиц, допустивших нарушения трудового законодательства. Проверки по технике безопасности и охране труда охватили 7327 предприятий, где выявлено около 11 тысяч нарушений.

Замминистра отметил, что нарушения трудовых прав нередко фиксируются и в государственных бюджетных организациях, включая хокимияты (мэрии), образовательные и медицинские учреждения.

«Случаи незаконного увольнения нередко встречаются именно в государственных бюджетных организациях. Во многих случаях, даже если работник допускал нарушения трудовой дисциплины, его увольнение признается незаконным из-за несоблюдения технических или организационных процедур, таких как своевременное уведомление, оформление соответствующих документов. В результате суды принимают решения о восстановлении работников на работе», — рассказал Джураев.

По его словам, инспекция труда совместно с Верховным судом, Министерством юстиции и Министерством здравоохранения готовит изменения в законодательство, касающиеся порядка увольнений и оформления больничных листов.

Джураев добавил, что в рамках легализации неформальной занятости проведена инвентаризация 17 тысяч предприятий, по результатам которой официально оформлено 80 тысяч рабочих мест. Министерство занятости и сокращения бедности планирует внедрить онлайн-систему консультаций по вопросам трудовых отношений с использованием искусственного интеллекта. Ожидается создание базы из 10 тысяч вопросов и ответов, доступной для граждан в цифровом формате.