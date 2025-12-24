Циклон принесёт снег на большую территорию Казахстана

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни погоду в Казахстане определит активный северо-западный циклон, который принесёт с собой снег, рассказали в «Казгидромете».

В южных регионах будут смешанные осадки. По республике ожидаются метель и усиление ветра, на юге и западе – гололёд.

«Однако уже 27 декабря на смену придёт холодный западный антициклон, который обусловит постепенное прекращение осадков и понижение температуры воздуха», – отметили синоптики.

Ночью на северо-западе и севере страны столбики термометров опустятся до -25...-30 градусов, на востоке – до -22...-30 градусов.

