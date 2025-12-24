В столице Индии раскрыли подпольный цех по сборке поддельных смартфонов Samsung

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Нью-Дели полиция раскрыла преступную группировку, занимавшуюся незаконной сборкой и продажей поддельных мобильных телефонов премиум-класса Samsung, передает Indian Express.

Как сообщают правоохранительные органы, в ходе операции были задержаны четыре человека, включая предполагаемого организатора схемы.

Рейд был проведён в ночь с 13 на 14 декабря на основании оперативной информации. Сотрудники полиции обнаружили подпольный цех в магазине в районе Бидонпура, где обвиняемые собирали смартфоны Samsung из импортных комплектующих для последующей реализации на рынке.

В ходе обыска правоохранители изъяли 512 поддельных мобильных телефонов, включая модели серий Ultra, Fold и Flip, а также 124 материнские платы, 138 аккумуляторов, 459 поддельных IMEI-наклеек с маркировкой «Сделано во Вьетнаме» и специализированные инструменты для сборки устройств.

По данным полиции, комплектующие закупались в Китае, после чего из них собирались смартфоны, которые продавались как новые по цене от 35 000 до 40 000 рупий (около $391–447) за единицу. Для придания устройствам легального вида на них наклеивались поддельные IMEI-стикеры.

Задержанными оказались Хаким (36 лет), житель Ашок Вихара, Мехтаб Ахмад Ансари (36) из Бриджпури, Рави Ахуджа (36) из Рохини и Рахул (33), проживающий в Карол Багхе. Все они были арестованы с поличным во время рейда.

Возбуждено уголовное дело по статьям закона о телекоммуникациях, а также по обвинениям в мошенничестве и предоставлении ложной информации

По данным следствия, предполагаемым организатором преступной схемы являлся Хаким. Как сообщили в полиции, он окончил школу лишь до 8-го класса и занимался импортом комплектующих для мобильных телефонов — материнских плат, камер, динамиков, корпусов и задних стекол. С помощью сообщников он собирал смартфоны популярных моделей Samsung и продавал их как оригинальные новые устройства.

Полиция продолжает расследование с целью установления всей цепочки поставок, выявления покупателей и раскрытия более широкой сети, связанной с производством и распространением контрафактных мобильных телефонов премиум-класса.