Текстильной отрасли Узбекистана выделят $200 млн льготных кредитов

CentralAsia (UZ) - Текстильным предприятиям Узбекистана выделят $200 млн льготных кредитов для пополнения оборотных средств. Об этом было заявлено на презентации итогов текстильной промышленности и задач на 2026 год, которую 23 декабря представили президенту страны Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно официальным данным, в 2025 году объем производства в отрасли достиг 134 трлн сумов (свыше $11 млрд). Текстильщики привлекли $2,1 млрд иностранных инвестиций, а экспортные показатели выросли до $2,5 млрд. Сегодня в отрасли занято 623 тысячи человек, власти рассчитывают увеличить этот показатель в следующем году до 650 тысяч.

Среди факторов, сдерживающих устойчивое развитие индустрии, названы необходимость импорта части хлопкового волокна, высокая стоимость финансовых ресурсов, рост логистических расходов на внешних рынках и дефицит квалифицированных кадров по отдельным направлениям.

Для решения этих вопросов разработана стратегия на 2026 год, которая включает не только выделение льготного финансирования, но и финансовое оздоровление 138 предприятий. Кроме того, планируется привлечь к экспортной деятельности 100 новых субъектов предпринимательства. Приоритетом на следующий год станет углубление переработки хлопкового волокна и увеличение загрузки мощностей по выпуску готовых изделий.

Целевые показатели на 2026 год предусматривают рост объема производства до 147 трлн сумов ($12,2 млрд), а экспорта — до 3,3 млрд. В отрасль намечено привлечь еще $2,2 млрд иностранных инвестиций. Это позволит создать дополнительные мощности для производства 207 тысяч тонн пряжи, почти 400 млн квадратных метров тканей и свыше 200 млн единиц швейно-трикотажной продукции.

Особое внимание власти уделят стандартизации и качеству. На 60 предприятиях будут внедрены международные программы, такие как Better Work, BCI (Better Cotton Initiative) и FWF (Fair Wear Foundation). Еще 15 заводов перейдут на международные стандарты финансовой отчетности. Планируется создание современной лаборатории для анализа качества продукции по 24 направлениям.

Важным вектором развития названа цифровизация отрасли. За счет внедрения ERP-систем (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия) и технологий искусственного интеллекта на 40 предприятиях ожидается повышение производственной эффективности. Разработаны планы по сотрудничеству с международными брендами и стимулированию релокации зарубежных производств в Узбекистан.