В Конго затонуло судно с 800 пассажирами, есть погибшие

CentralAsia (CA) - В Демократической Республике Конго (ДРК) потерпело крушение китобойное судно, на борту которого находились более 800 человек. Несколько десятков человек погибли, сообщает Actualite со ссылкой на данные конголезского отделения Красного Креста.

ЧП случилось 20 декабря в провинции Экваториальная. Судно HB Mbeya Mbeya перевернулось на реке Конго. Более 50 человек считаются пропавшими без вести. Порядка 300 пассажиров выжили. Число пострадавших не уточняется. По данным источников портала, судно также перевозило «большой груз товаров». Обнаруженные тела были немедленно захоронены «из-за сильной степени разложения», а поисковые работы на реке до сих пор продолжаются.

По версии властей, причиной крушения была перегрузка транспортного средства, что является нарушением правил безопасности. Владельца шлюпки и членов экипажа, находившихся на борту во время отплытия, планируется задержать.