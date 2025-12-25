Военная группа посольства США передает строительную и инженерную технику ВС Монголии

23 декабря 2025 года Военная группа США при посольстве США (USMILGP) в Улан-Баторе передала Вооруженным силам Монголии инженерную технику, используемую в военном строительстве, включая два грузовика, прицепы и устройства обнаружения взрывных устройств.

На официальной церемонии передачи присутствовали майор Эндрю Адамс, начальник Управления по поддержанию мира и военному сотрудничеству США, и Иэн Кроуфорд, заместитель начальника политического отдела, а также их монгольские коллеги: полковник Мягмаржав Дорж, начальник Департамента по поддержанию мира и военному сотрудничеству, и подполковник Ганбаяр Ядам, старший штабной офицер инженерного отдела Генерального штаба Вооруженных сил Монголии.

Данное оборудование предоставляется в рамках соглашения о сотрудничестве в области обороны между США и Монголией и является частью ряда текущих усилий по укреплению миротворческих возможностей Вооруженных сил Монголии.

Группа американских военных в Монголии (USMILGP), входящая в состав посольства США, содействует сотрудничеству в области обороны, укрепляет миротворческие и оборонные возможности Монголии, предоставляя оборудование (например, инженерное снаряжение, устройства обнаружения взрывчатых веществ), проводит совместные учения (например, Khaan Quest), поддерживает военное образование (IMET) и укрепляет связи между военными ведомствами для достижения общих целей в области безопасности, содействия демократии и стабильности в регионе.

USMILGP выступает в качестве военного представителя США, укрепляя сектор безопасности Монголии и способствуя развитию прочных оборонных отношений, что соответствует целям США в области региональной стабильности и продвижению демократических ценностей.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

