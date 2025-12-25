Монгольский актер Амараа Санжид снялся в сериале Apple TV+ Pluribus. Видео

Амараа Санжид, он же Отгонбаяр, — человек обладающим иммунитетом к вирусу инопланетного происхождения

Pluribus (в переводе на русский — «Один из многих»), стилизовано как PLUR1BUS — американский телесериал Винса Гиллигана в жанре фантастической драмы. Главную роль в нём исполнила Рэй Сихорн. Действие сериала происходит в основном в Альбукерке (штат Нью-Мексико). Главная героиня, писательница Кэрол Стурка, является единственным человеком в городе (и одной из тринадцати людей на всей Земле), обладающим иммунитетом к вирусу инопланетного происхождения, объединившим остальных людей в позитивно настроенный коллективный разум.

Заказано производство двух сезонов. Премьера первого сезона, состоящего из девяти эпизодов, состоялась на стриминговой платформе Apple TV 7 ноября 2025 года. Оригинальное название сериала отсылает к латинскому выражению e pluribus unum, которое означает «из многих — единое».

Сериал получил высокие оценки со стороны критиков, отметивших сценарий Гиллигана и актёрскую игру Сихорн.

справа второй: Амарбурэн Санжид, который играет Отгонбаяра

Главный монгольский актер в сериале Apple TV+ Pluribus(от Винса Гиллигана) — Амарбурэн Санжид, который играет Отгонбаяра, монгольского человека с иммунитетом, вместе со своей реальной дочерью Халиун Амарбурэн, которая также участвует в сериале и представляет Монголию на экране. Как отмечают IMDb и Amazon.com, это монголо-американская актерская семья, известная своими ролями в сериале, что обеспечивает достоверное представление персонажей.

Халиун Амарбурэн

Винс Гиллиган признался, что название сериала он и его команда сценаристов выбирали более двух лет, перебрав более 100 вариантов. В итоге решили остановиться на латинской фразе E pluribus unum («Из многих — единое»), являющейся неофициальным девизом США. Название «Одна из многих» является отсылкой как к демократии США, так и к главной героине — она «одна» противостоит «многим» (заражённым вирусом).

Амарбурэн Санжид (Амараа Санжид): играет Отгонбаяра, монгольского человека с иммунитетом, и оперного певца.

Халиун Амарбурэн: дочь Амараа, также актриса шоу, с гордостью представляющая Монголию. Халиун выросла в Арлингтоне, штат Вирджиния, где выступала в театре Signature Theatre. Она училась в Университете Пеппердайн в Малибу, штат Калифорния, в качестве стипендиата программы Posse Scholar, основанной на академических достижениях, где специализировалась на международных исследованиях и изучала киноведение в качестве дополнительной специальности. Она свободно владеет английским и монгольским языками, а также может общаться на китайском (мандаринском) и испанском языках.

Семья имеет корни в опере и актерском искусстве, причем Амараа — сын известной монгольской примадонны Загдсурэн Аюуш.

