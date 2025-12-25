Знаменитый мост Сэмюэля Беккета будет подсвечен национальным флагом Монголии

CentralAsia (MNG) -
Торжественная церемония подсветки знаменитого моста Сэмюэля Беккета цветами национального флага Монголии состоится 29 декабря 2025 года.
Мероприятие приурочено к 114-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости Монголии, а также к 27-й годовщине установления дипломатических отношений между Монголией и Ирландией. Организацией иллюминации совместно занимаются Посольство Монголии в Республике Ирландия и городской совет Дублина.
Эта инициатива символизирует дружеские отношения, взаимопонимание и растущее сотрудничество между двумя странами. Начало подсветки запланировано на 18:00 по местному времени.
Мост Сэмюэла Беккета (Samuel Beckett Bridge) – назван в честь ирландского писателя-драматурга Сэмюэла Беккета. Вантовый мост через реку Лиффи (River Liffey) соединяет южную и северную части города Дублин, Ирландия. Особенностью моста является возможность поворота моста на 90 градусов для прохода судов по реке.
Первоначальная стоимость проекта оценивалась в €11 млн, но со временем общая стоимость составила €60 млн. Сборка моста осуществлялась на предприятии в Роттердаме, Нидерланды. В мае 2008 года мост был перевезен в Ирландию.
10 декабря 2009 года мост был открыт официально для пешеходов. В церемонии открытия моста принимал участие лорд-мэр Дублина Эмер Костелло (Emer Costello).
Автор проекта испанский архитектор Сантьяго Калатрава (Santiago Calatrava). Это второй мост Калатравы в Дублине. Выше по течению Лиффи расположен мост Джеймса Джойса (James Joyce Bridge). Архитектор и скульптор Сантьяго Калатрава родился в Валенси 28 июля 1951 года. Получил всемирное признание благодаря своим работам в стиле «био-тек». Особое влияние на творчество Калатравы имел Ле Корбюзье (Charles-Édouard Jeanneret известен как Le Corbusier). Одной из работ раннего творчества Калатравы является мост Аламильо (Alamillo Bridge) в Севилье.
Драматург Сэмюэл Беккет был одним из самых популярных представителей авангарда в литературе 1920-х годов. Он родился в Фоксроке, пригороде Дублина, 13 апреля 1906 года. С 1937 года жил в Париже. В 1942 году написал роман «Уатт». В 1945 году вернулся в Ирландию, позже снова уехал во Францию и окончательно поселился в Париже. С 1946 по 1949 год написал несколько романов и пьес. Сэмюэл Беккет получил международную известность в 1953 году после постановки пьесы «В ожидании Годо» в парижском театре. В 1969 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. Он умер 22 декабря 1989 года. Одной из его последних работ стала пьеса «Катастрофа».
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews