Число монгольских пользователей Reddit растет с каждым днем

Если спросить молодых людей, идущих по улицам Улан-Батора: «Где в интернете самая горячая тема для обсуждения?», многие, вероятно, ответят: Reddit (RDDT). Для тех, кто мало что об этом знает, давайте разберемся, почему эта тема вызывает такие жаркие споры.

🔥 Горячая группа: В третьем квартале этого года число ежедневно активных пользователей платформы $RDDT увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 116 миллионов, а чистая прибыль выросла на 28% до $163 млн. В основе этого успеха лежат 138 000 активных сообществ $RDDT.

?? r/mongolia = 78.5 тысяч

Многие люди по всему миру ежедневно активно используют $RDDT и обмениваются идеями друг с другом. Среди нас наблюдается аналогичная тенденция: общее число участников сообщества r/mongolia, насчитывающего наибольшее количество членов в Монголии, за последние 14 лет увеличилось в 655 раз, достигнув 78.5 тысяч. Вот ещё некоторая интересная информация по этому поводу:

🕰️ Пекинская Олимпиада: сообщество r/mongolia было создано одновременно с Олимпийскими играми 2008 года в Пекине, и с 2012 года число участников группы растет в среднем на 75.6% в год.

🗣️ Часто употребляемые слова: Самое часто используемое слово в сообществе r/mongolia — mongolia («монголия»). Кроме того, если вы посмотрите на ТОП-20 самых часто употребляемых слов, вы часто увидите, что участники просят друг у друга помощи или задают вопросы о вещах, в которых они не разбираются.

⌚️ Активность: Пользователи r/mongolia наиболее активны в 22:00 по времени Улан-Батора, за это время публикуется около 1000 постов и комментариев. Напротив, наименее активное время — 7:00 утра в Улан-Баторе.

Наконец... С точки зрения потребителя, Reddit — это онлайн-платформа для жарких дискуссий, а с точки зрения бизнеса — потенциальное место для успешной рекламы.

Эта возможность также доступна для монгольских компаний, а стоимость рекламы в день начинается от $5. 🔍

