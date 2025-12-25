Платформа ИИ Voyager Transparency призвана повысить прозрачность государственного управления

22 декабря 2025 года Министерство юстиции и внутренних дел Монголии провело презентационное совещание, посвященное представлению платформы Voyager Transparency на основе ИИ, призванной повысить прозрачность деятельности правительства, использование открытых государственных данных, правовую базу и общественный контроль.

В ходе мероприятия разработчики платформы, Чандмань-Эрдэнэ Цэнд-Аюуш и Мөнхбат Очирхуяг, продемонстрировали возможности и потенциальное положительное влияние этой платформы открытых данных на основе искусственного интеллекта высокопоставленным должностным лицам министерства и обменялись мнениями о ее применении в сфере юстиции и внутренних дел.

Стоит отметить, что в своей статье The Future Is Asian—If Integrity Leads («Будущее за Азией — если на первом месте будет честность»), опубликованной в Международный день борьбы с коррупцией, Диана Торрес, региональный советник ООН по вопросам управления в Азии и Тихоокеанском регионе, выделила проект Voyager Transparency организации Voyager AI как одну из ведущих инициатив по борьбе с коррупцией, реализуемых в регионе.

Проект Voyager Transparency — это работающий на основе искусственного интеллекта агент обработки данных, который агрегирует открытые данные о бюджетных расходах и государственных закупках и представляет их гражданам и общественности в доступном и понятном формате. Используя платформу, пользователи могут быстро получать проверенную информацию из официальных источников о государственных расходах, включая то, как распределяются и используются государственные средства.

С помощью этого агента граждане могут задавать вопросы, например: «Куда уходят государственные деньги?» и «На что тратится каждая копейка ваших налоговых денег?», и получать ответы из проверенных источников в течение нескольких секунд.

В начале встречи заместитель министра юстиции и внутренних дел Мөнх-Эрдэнэ Дэмбэрэлцэрэн подчеркнул, что эта инициатива соответствует политике правительства по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности в деятельности государства. Он подчеркнул важность поддержки таких инновационных решений, инициированных молодыми специалистами, которые продемонстрировали ощутимые результаты, и выразил готовность оказать им политическую поддержку.

Проектная группа отметила проблемы с существующими платформами открытых данных, где ограниченная совместимость и трудности для обычных граждан в доступе к данным и их использовании препятствуют их эффективности в качестве инструментов реального контроля. Команда также подчеркнула, что решения на основе ИИ могут значительно повысить прозрачность и оказать существенную поддержку вовлечению общественности.

Платформа уже получила международное признание, войдя в число 251 проекта из 30 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и получив награду «За выдающиеся гражданские инновации» на конкурсе Civic Tech Innovation Challenge on Governance 2025, организованном ПРООН в Азии и Тихоокеанском регионе.

