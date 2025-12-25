Ulaanbaatar Grand Slam откроет цикл олимпийского рейтинга

CentralAsia (MNG) - Национальная сборная Монголии по дзюдо завершает 2025 год на высокой ноте, приняв участие в 10 континентальных, мировых чемпионатах, Гран-при и турнирах серии «Большой шлем», завоевав в общей сложности 40 медалей. В их число входят 10 золотых, 7 серебряных и 23 бронзовых медали. Две бронзовые медали были завоеваны на чемпионате мира по дзюдо.

Первым крупным соревнованием команды в 2026 году станет национальный чемпионат по дзюдо, который пройдет с 23 по 25 января в городе Чингис, аймаке Хэнтий. За ним последует участие в турнире Paris Grand Slam, который начнется 7 февраля, где монгольские дзюдоисты также примут участие в совместных тренировочных сборах.

Кроме того, с 2026 по 2028 год Монголия примет у себя турнир Ulaanbaatar Grand Slam, предоставив монгольским болельщикам возможность наблюдать за выступлениями лучших дзюдоистов мира на родине.

Ulaanbaatar Grand Slam 2026 пройдет с 19 по 21 июня в Улан-Баторе, Монголия.

Ulaanbaatar Grand Slam станет открывающим событием, на котором будут начисляться рейтинговые очки для квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, а заключительным рейтинговым олимпийским турниром также станет Ulaanbaatar Grand Slam в июне 2028 года.

