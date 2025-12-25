Банк развития сократит штат сотрудников

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии реализует поэтапную политику по оптимизации и упорядочению структуры и организации государственных учреждений, одновременно укрепляя дисциплину и подотчетность.

В соответствии с директивами, изданными на заседании Кабинета министров, первый заместитель премьер-министра и министр экономики и развития Энхбаяр Жадамба сосредоточил усилия на улучшении управления в Банке развития Монголии, сокращении объема невозвратных кредитов, совершенствовании управления специальными активами и укреплении механизмов прозрачности и надзора.

В рамках этой политики 25 декабря 2025 года состоится заседание Совета директоров банка для обсуждения структурных реформ, включая сокращение числа департаментов с 10 до 6 и подразделений с 25 до 16, сокращение руководящих должностей на 40 процентов и сокращение штата со 145 до 99 сотрудников. Ожидается, что эти меры приведут к экономии примерно двух миллиардов тугриков.

Правительство придерживается политики управления Банком развития с помощью небольшой и профессиональной команды до тех пор, пока его деятельность не будет полностью улучшена и стабилизирована. Также было официально поручено акционеру и совету директоров обеспечить управление банком профессиональной командой руководителей, независимой от политического влияния.

