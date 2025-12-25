Афганистан закрыл свое генеральное консульство в Хороге

CentralAsia (TJ) - Правящее в Афганистане движение «Талибан» прекратило деятельность генерального консульства страны в Хороге — административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Об этом сообщает издание «Хаште субх».

По его данным, 15 декабря талибы сняли с поста консула Накибуллу Дехконзода. Тогда же была остановлена деятельность самого консульства. Как пишет «Азия-Плюс», в МИД Таджикистана подтвердили эту информацию, уточнив, что решение было принято афганскими властями.

«Мы в курсе этого вопроса. По международным соглашениям, открытие или закрытие консульства в другой стране является решением самого правительства», — отметили в министерстве.

Как уточняет «Хаште субх», Накибулло Дехконзода начал работу консулом в Хороге еще при прежнем правительстве Афганистана. После смены власти он начал сотрудничать с талибами и, как утверждается, передал в талибский МИД $120 тысяч. При этом отмечается, что увольнение произошло на фоне слухов о возможном назначении Дехконзода новым послом Афганистана в Таджикистане вместо Мохаммада Захира Агбара, работавшего при прежнем правительстве республики.

Отметим, что осенью 2023 года Мохаммад Захир Агбар заявлял, что консульство Афганистана в Хороге «приостановило свою деятельность из-за нехватки экономических ресурсов». Дехконзода эту информацию опроверг и заявил, что генконсульство Афганистана в Хороге официально функционирует и находится под прямым контролем правительства талибов.

В то же время таджикский МИД в феврале 2024 года сообщил, что генконсульство Афганистана в Хороге не находится под контролем «Талибана», и Таджикистан не аккредитовал ни одного представителя новых властей.

Таджикистан — единственная страна в Центральной Азии, не имеющая прямых политико-дипломатических отношений с «Талибаном». Тем не менее в последнее время все чаще проходят контакты на правительственном уровне, что может означать потепление в отношениях между странами.

