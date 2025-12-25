В Таджикистане ужесточили наказание за отстрел и ловлю снежного барса

CentralAsia (TJ) - Депутаты парламента Таджикистане внесли поправки в Уголовный кодекс республики, которые ужесточают наказание за охоту на снежного барса. Об этом сообщает парламентская газета «Садои мардум».

Согласно снесенным изменениям, статья 232(1) теперь называется «Охота, умышленное уничтожение, а также незаконное получение, хранение, передача или продажа снежного барса (среднеазиатского барса)». Ранее она называлась «Охота и умышленное уничтожение снежного барса».

В обновленной статье УК за вышеперечисленные деяния предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1200 до 1800 показателей для расчетов или лишения свободы на срок до трех лет. В предыдущей редакции предусматривался штраф от 800 до 1200 показателей для расчётов, или исправительные работы до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Повторное совершение этих действий наказывается штрафом в размере от 2000 до 3000 (ранее от 1500 до 2000) расчетных показателей или лишением свободы на срок от 4 до 8 лет (ранее от 3 до 5) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Кроме того, в статью 236 («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и объектов») УК добавлена норма о том, что, если ущерб нанесен в особо крупном размере, штраф составит 500 показателей (ранее – 300).

