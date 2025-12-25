экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мэр Москвы призвал геймеров вступать в беспилотные войска

CentralAsia (CA) -  Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города, увлекающихся видеоиграми, вступать в войска беспилотных систем.

«Для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр вообще не забывали, что их таланты вполне могут [быть] применимы в беспилотных войсках, для нашей победы», — заявил мэр Москвы, выступая с отчетом в Мосгордуме (цитата по ТАСС).

Он отметил, что жители Москвы на всех киберспортивных соревнованиях в России «занимают как правило первые места» и в целом «любят поиграть в видеоигры».

«Есть, действительно, ребята, которые заключают контракты сейчас в рамках министерства обороны, создают специальные подразделения, поэтому, если кто-то будет желать, то у них есть особые преференции, наверное, их примут с большим удовольствием», — добавил он.

Минобороны РФ в ноябре объявило, что завершило формирование войск беспилотных систем.

В составе Вооруженных сил Украины новый род войск — Силы беспилотных систем — создали в феврале 2024 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com