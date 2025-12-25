Мэр Москвы призвал геймеров вступать в беспилотные войска

CentralAsia (CA) - Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города, увлекающихся видеоиграми, вступать в войска беспилотных систем.

«Для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр вообще не забывали, что их таланты вполне могут [быть] применимы в беспилотных войсках, для нашей победы», — заявил мэр Москвы, выступая с отчетом в Мосгордуме (цитата по ТАСС).

Он отметил, что жители Москвы на всех киберспортивных соревнованиях в России «занимают как правило первые места» и в целом «любят поиграть в видеоигры».

«Есть, действительно, ребята, которые заключают контракты сейчас в рамках министерства обороны, создают специальные подразделения, поэтому, если кто-то будет желать, то у них есть особые преференции, наверное, их примут с большим удовольствием», — добавил он.

Минобороны РФ в ноябре объявило, что завершило формирование войск беспилотных систем.

В составе Вооруженных сил Украины новый род войск — Силы беспилотных систем — создали в феврале 2024 года.