Над Россией за ночь сбили более 140 дронов, в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА в порту загорелись резервуары с нефтепродуктами

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В ночь на 25 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский дрон самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников — 62 — сбили над территорией Брянской области.

Над Тульской областью уничтожили 12 дронов, над Калужской — 11, над Московским регионом — девять. Восемь дронов сбили над Адыгеей, семь — над Кубанью, по шесть — над Крымом и Ростовской областью. По пять беспилотников уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Азовского моря. Четыре дрона сбили над Курской областью и один — над Волгоградской.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате удара украинских беспилотников в порту Темрюка, который находится на Азовском море, недалеко от Керчи, повреждены два резервуара с нефтепродуктами.

Оперштаб пишет в своем телеграм-канале, что площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров.

«В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники», — сообщают экстренные службы. Они добавляют, что «по предварительной информации, пострадавших нет».

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что с вечера среды по утро пятницы российские системы ПВО уничтожили 12 украинских дронов.

«Пострадавших нет. По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — утверждает Миляев.

В последние недели Темрюкский морской порт уже подвергался ударам украинских беспилотников. 12 декабря оперштаб писал, что дроны повредили «элементы портовой инфраструктуры», в результате чего начался пожар.