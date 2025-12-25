Рэпер P.Diddy требует немедленного освобождения из тюрьмы

CentralAsia (CA) - Защита рэпера Шона Комбса, известного как P.Diddy, обратилась во второй окружной апелляционный суд США на Манхэттене с требованием немедленно выпустить его на свободу, сообщает Associated Press.

В поданном 23 декабря заявлении адвокаты настаивают на отмене приговора или его существенном смягчении. В октябре судья Арун Субраманьян приговорил 56-летнего Комбса к четырем годам и двум месяцам лишения свободы.

Музыкант был признан виновным в нарушении Закона Манна, который запрещает перевозку людей между штатами в целях проституции. Защита утверждает, что при вынесении вердикта судья действовал как «тринадцатый присяжный» и обошёлся с Комбсом слишком сурово.

«Он допустил ошибку, позволив доказательствам, относящимся к эпизодам, по которым подсудимый был оправдан, повлиять на вынесенный приговор», – заявили адвокаты.

По мнению адвокатов, на приговор повлияли доказательства по статьям о рэкете и торговле людьми – обвинениям, по которым Комбс был официально оправдан присяжными в июле.

В настоящее время Шон Комбс находится в федеральной тюрьме Нью-Джерси. Согласно текущим данным, его освобождение запланировано на май 2028 года. Адвокаты просят апелляционную инстанцию вмешаться и либо полностью оправдать артиста, либо обязать судью первой инстанции смягчить наказание.

В сентябре федеральные прокуроры просили суд приговорить Шона Комбса к 11 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч долларов (240 млн тенге). Обвинение требовало назначить музыканту «не менее 135 месяцев тюремного заключения». 3 октября рэпера признали виновным в перевозке людей с целью вовлечения в проституцию. Суд приговорил его к четырём годам и двум месяцам заключения.

Музыканта арестовали в сентябре 2024 года, когда бывшая подруга – певица Кэсси Вентура подала в суд, обвиняя Diddy в многолетнем физическом и сексуальном насилии, а также в попытках контролировать её личную жизнь и карьеру. Вскоре к обвинениям присоединились другие жертвы.