Таджикистан открыл танкодром и новые заставы на границе с Афганистаном

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане ввели в эксплуатацию танкодром на полигоне «Харбмайдон» и четыре новые погранзаставы на границе с Афганистаном. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Церемония открытия состоялась дистанционно в здании Министерства обороны при участии главы государства Эмомали Рахмона и его сына — председателя парламента Таджикистана, мэра Душанбе Рустама Эмомали.

На полигоне «Харбмайдон» построены учебные объекты для подготовки профильных специалистов, а также здание командно-наблюдательного пункта с учебными классами по вождению и наблюдательными вышками.

Четыре пограничные заставы открыты на высокогорном и труднопроходимом участке границы с Афганистаном, который ранее не был должным образом защищен. Для бесперебойной работы погранзастав в этом районе построена новая автомобильная дорога протяженностью более 70 километров, создана другая вспомогательная инфраструктура.

Отмечается, что за последние три года в Таджикистане построили 80 новых пограничных застав, они оснащены техникой и оборудованием, казармами и необходимой инфраструктурой, в том числе — отдельные жилые дома для офицеров и их семей.

