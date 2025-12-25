Педагогов и медработников в Узбекистане обяжут сообщать о фактах насилия над детьми

CentralAsia (UZ) - С сентября 2026 года в Узбекистане введут административную ответственность для работников сфер образования, здравоохранения и социальной защиты за сокрытие известных им фактов насилия в отношении несовершеннолетних. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева «Об утверждении Стратегии защиты детей от всех форм насилия на 2026–2030 годы». Документ опубликован 24 декабря.

Требование распространяется на сотрудников профильных организаций независимо от формы их собственности. Это означает, что под санкции могут попасть работники как государственных, так и частных школ, клиник и социальных служб. Указ предписывает МВД, Генпрокуратуре и Минюсту в трехмесячный срок разработать соответствующие поправки в законодательство.

Помимо этого с 1 сентября 2026 года детям, ставшим жертвами или свидетелями насилия, будет предоставляться бесплатная юридическая помощь за счет государства.

Участие представителей органов опеки и попечительства станет обязательным на всех этапах следствия и суда, если насилие совершено родственниками или законными представителями ребенка.

Предварительные показания несовершеннолетних будут записывать на видео в обязательном порядке. Это позволит избежать в ходе расследования многократных допросов пострадавших, что приводит к их повторной психологической травматизации.

Очные ставки между детьми и подозреваемыми в преступлениях полового характера будут проводиться исключительно по специальному решению следователя, прокурора или суда.

К апрелю 2026 года планируется запуск Единой электронной платформы, интегрированной с базой «Цифрового правительства» и службой «112». В этой системе будут аккумулироваться данные о детях, нуждающихся в защите, и лицах, совершивших насилие или склонных к нему. Платформа позволит вести единый статистический учет и отслеживать реакцию госорганов на каждый случай насилия.

Для повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов с февраля 2026 года будут организованы краткосрочные курсы. Обучение пройдут дознаватели, следователи, прокуроры, судьи и адвокаты, работающие с делами о насилии над детьми.