Скончалась звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова

CentralAsia (KZ) -  Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, сообщили в Театре имени Пушкина.

«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет», — говорится в сообщении театра.

По данным ТАСС, msk1, а также телеграм-каналов «База», «Осторожно, новости» и других, Вере Алентовой стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким (он умер 20 декабря). Алентову передали врачам скорой помощи и унесли на носилках.

Вера Алентова снималась во множестве советских и российских фильмов. Один из самых известных — «Москва слезам не верит», где она сыграла главную героиню Катерину Тихомирову. В 1981 году фильм, снятый Владимиром Меньшовым, получил «Оскара». Кроме этого, Алентова играла в фильмах «Звезды и солдаты» (1967) «Время желаний» (1984), «Завтра была война» (1987), «Жених из Майами» (1994), «Шырли-мырли» (1995), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2007) и других. В 2000 году Алентова снималась вместе с Анатолием Лобоцким в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов», который стал последней картиной режиссера.

Алентова была замужем за режиссером Владимиром Меньшовым, который умер в 2021 году. Ее дочь — Юлия Меньшова, актриса и телеведущая.

