Ледник Потанин отныне будет называться ледником Хуйтэн

На заседании правительства 24 декабря было одобрено изменение некоторых географических названий на территориях аймаков Баян-Өлгий и Сухбаатар и восстановление их прежних монгольских названий.

В частности, было решено устранить нарушения, допущенные при наименовании мест и водоемов на языках, отличных от монгольского, таких как русский, казахский и тувинский.

В сотрудничестве с Главным управлением землепользования, геодезии и картографии, Академией наук и Национальным советом по языковой политике в 2023 году было проведено полевое и населенное обследование с целью выявления и идентификации монгольских названий 319 мест, названия которых отличались от традиционных монгольских названий. Например, Потанинский ледник назывался ледником Хуйтэн (хуйтэн - холодный), гора Жолт — горой Ёлт-Уул (гора бородатого грифа), а хребет Чихачева или хребет Сайлюгема — хребтом Сийлхэм (от глагола сийлэх - вырезать или Изрезанный горный хребет).

Кроме того, в ходе полевых исследований были установлены названия 47 гор и холмов в монгольских Алтайских горах, которые относятся к неофициальным названиям на территории аймака Баян-Өлгий.

Кроме того, в период с 2021 по 2022 год была создана база данных географических названий, относящихся к территории 13 сомонов аймака Сухбаатар.

Статья 8, раздел 1 нашей Конституции гласит, что «монгольский язык является официальным языком государства», а статья 6.1.7 Закона о монгольском языке гласит, что «названия и адреса территорий, административных единиц, улиц, дорог, площадей и юридических лиц» должны вестись на монгольском языке.

