В 2025 году в Третьей государственной центральной больнице были внедрены пять новых нейрохирургических технологий

В 2025 году Третья государственная центральная больница успешно внедрила и полностью локализовала пять передовых нейрохирургических технологий, значительно сократив число пациентов, обращающихся за лечением за границу.

В этом году в больнице было проведено 1908 открытых операций на головном и спинном мозге, в том числе 346 случаев, связанных со злокачественными и доброкачественными опухолями. Из них 104 случая, или 30 процентов, касались сложных в хирургическом вмешательстве глубоко расположенных опухолей. 110 операций, или 5.8%, были проведены детям в возрасте от 0 до 16 лет.

Среди недавно внедренных технологий больница успешно начала проводить эндоскопическое удаление глубоко расположенных опухолей головного мозга под контролем навигации, что позволило снизить количество интраоперационных и послеоперационных осложнений на 15–20 процентов и сократить продолжительность пребывания в стационаре на 3–5 дней.

Кроме того, в этой больнице впервые в Монголии была проведена локализованная каротидная эндартеректомия (КЭА) для удаления жировых бляшек из сонной артерии и восстановления кровотока в качестве профилактической меры против инсульта. Эта процедура была применена к 28 пациентам, что представляет собой значительный шаг в снижении риска церебрального инсульта.

В больнице, используя малоинвазивную эндоскопическую методику для операций на шейном отделе позвоночника, было пролечено 15 пациентов, что позволило значительно сократить время восстановления и улучшить способность пациентов вернуться к работе.

Кроме того, в больнице успешно проведены четыре сложные нейрохирургические операции, включающие High-Flow Bypass surgery или операцию высокопоточного шунтирования, которая обеспечивает головной мозг новым сосудистым кровообращением для предотвращения нарушения мозгового кровотока, вызванного сильным сужением или закупоркой артерий большого диаметра, опухолями или аневризмами.

Кстати, она была выбрана в качестве «Организации, внедряющей новые технологии» за внедрение технологии эндоскопической хирургии с навигационным управлением для лечения глубоко расположенных опухолей головного мозга.

Благодаря финансированию из собственного бюджета и пожертвованиям от Ротари-клуба «Хурээ», больница инвестировала ₮1.7 млрд (около $479 тыс.) в эндоскопическую нейрохирургию для лечения глубоких опухолей головного мозга и гидроцефалии, граждане Монголии получили доступ к этим видам медицинской помощи по доступным ценам и сократили экономический отток на ₮1.9 млрд (около $535 тыс.).

