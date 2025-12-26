Объявлен тендер на второй этап проекта строительства Ulaanbaatar Metro по схеме EPC+F

CentralAsia (MNG) -

Управление комплексного управления проектами (IPMO) сообщило 24 декабря, что после оценки тендерных предложений первого этапа проекта Ulaanbaatar Metro завершена подготовка тендерной документации для второго этапа (Пакет I), предназначенной для участников, прошедших предварительный отбор. Соответственно, тендер второго этапа официально объявляется 24 декабря 2025 года в рамках соглашения EPC+F (проектирование, закупка и строительство). Открытие тендерных предложений запланировано на 1 мая 2026 года.

Первый этап тендера на выбор генерального подрядчика для строительства проекта Ulaanbaatar Metro был объявлен в октябре 2024 года и открыт в апреле 2025 года. В общей сложности 27 компаний и организаций из семи стран — Великобритании, Франции, Индии, Китайской Народной Республики, Монголии, Республики Корея и Российской Федерации — представили квалификационные документы.

Согласно данным IPMO, второй этап проекта будет реализован в двух этапах. Ориентировочный бюджет первого этапа составляет ₮6,6 трлн (около $18.6 млрд), из которых выбранный подрядчик должен предложить финансирование 85 процентов от общей стоимости в рамках тендерной заявки, а оставшиеся 15 процентов будут профинансированы из бюджета столицы. Тендер по пакету II планируется объявить в четвертом квартале 2026 года.

Партнерство во главе с компанией Dohwa Engineering из Республики Корея было выбрано в качестве консультанта по управлению проектом Ulaanbaatar Metro. С июля 2024 года консультант подготовил пересмотренное технико-экономическое обоснование и концептуальный проект, которые поэтапно рассматривались и утверждались соответствующими государственными органами.

Согласно пересмотренному технико-экономическому обоснованию, Ulaanbaatar Metro будет построен вдоль проспекта Энхтайван, его общая длина составит 19.4 км, он будет проложен на глубине 20–30 метров под землей и будет включать 15 станций. Система рассчитана на перевозку до 17 000 пассажиров в час в одном направлении в часы пик. К 2030 году, когда, по прогнозам, ежедневное количество поездок в Улан-Баторе достигнет 4.5 миллионов, система метрополитена сможет обслуживать около 450 000 пассажиров в день.

Ожидается, что после завершения проекта дорожные пробки в Улан-Баторе сократятся на 18 процентов. По прогнозам, время в пути между станциями Толгойт и Амгалан сократится на 32 минуты по сравнению с нынешними условиями. Согласно результатам технико-экономического обоснования, экономические потери, вызванные транспортными пробками и чрезмерным использованием личных автомобилей, сократятся примерно на $600 млн.

Кроме того, проект обеспечит поддержку 150–200 торговым и сервисным предприятиям на станциях метро и создаст условия для концентрации более 150 000 рабочих мест в зонах станций, что положительно скажется на городской экономической активности. С точки зрения охраны окружающей среды, ожидается, что проект позволит сократить ежегодные выбросы углекислого газа примерно на 213 000 тонн, что эквивалентно выбросам, производимым примерно 20 000 традиционными монгольскими гэрами (юртами).

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения