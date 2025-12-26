В Монголии зарплаты учителей поднимут на 50%

Было принято решение о повышении базовой заработной платы учителей и сотрудников школ на 50 процентов с 1 января 2026 года.

Изменения предусмотрены и для учителей. Об этом информирует MiddleAsianNews со ссылкой на сообщение Кабмина Монголии.

В Государственном дворце состоялось очередное заседание правительства. На заседании было утверждено постановление правительства «О мерах, которые необходимо принять в отношении заработной платы государственных служащих в сферах науки, здравоохранения и образования».

В постановлении предусмотрено повышение базовой заработной платы учителей и служащих на 50 процентов начиная с 1 января 2026 года. Указанный выше размер заработной платы также будет применяться к сотрудникам, занимающим должности в государственной службе в сфере образования.

Следует отметить, что в сфере образования работает более 93 500 учителей и сотрудников.

