В Монголии создан частный Центр комплексной стратегии в области ИИ

Самой обсуждаемой темой этого года, несомненно, стал ИИ. Во всем мире произошло множество прорывов в области ИИ, и рынки отреагировали на это очень активно.

Монгольский рынок не отстает от развития ИИ, поскольку MCS Group, один из гигантов монгольского делового мира, создал MCS AI Lab, интегрированный центр разработки стратегий в области искусственного интеллекта.

🔍 За кулисами бизнеса

MCS AI Lab или Лаборатория искусственного интеллекта MCS — это центр инноваций, исследований и разработок в области ИИ, целью которого является экспорт конкурентоспособных на международных рынках продуктов на основе ИИ. Итак, давайте разберем операцию по частям:

📚 Знания и возможности в области ИИ: MCS AI Lab, созданная на базе Академии MCS, будет регулярно организовывать обучающие курсы по ИИ, машинному обучению и анализу данных для экспертов и руководителей группы компаний MCS.

🧑🏻‍💻 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа (НИОКР): Центр постоянно проводит исследования и разработки в области искусственного интеллекта, данных и технологий, стремясь открыто внедрять решения в области ИИ и анализа данных, отвечающие потребностям бизнеса, во всех организациях за пределами группы MCS, с целью совместного развития.

🎙️ Культура ИИ: Регулярно будут организовываться мероприятия, такие как встречи и дискуссии, для объединения экспертов и энтузиастов, работающих в области ИИ, и обмена знаниями и опытом.

🌎 Международный опыт

Благодаря AI Labs крупнейшие мировые компании ускоряют внедрение инноваций, улучшают принятие решений на основе данных и сокращают затраты. Например, в 2023 году компания IBM внедрила внутреннюю лабораторию искусственного интеллекта и системы автоматизации, сэкономив $3.5 млрд и повысив операционную эффективность компании на 50% благодаря использованию ИИ.

Наконец-то… В эпоху стремительного развития технологий искусственный интеллект стал огромным преимуществом для бизнеса. Какая крупная монгольская компания следующей внедрит лабораторию искусственного интеллекта в свой бизнес? 🤔

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

