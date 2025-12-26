ประชาชาติธุรกิจ: Таиланд и Монголия отметили 52-летие своих отношений культурным концертом «Два цвета звука»

Как сообщает издание ประชาชาติธุรกิจ, Таиланд и Монголия недавно отметили 52-летие дипломатических отношений концертом The 2 Colours of Sound («Два цвета звука»), который состоялся в Технологическом институте имени короля Монгкута в Ладкрабанге.

Мероприятие было организовано Тайским культурным советом в Монголии в сотрудничестве с Почетным консульством Монголии в Пхукете и Пханг Нга при поддержке государственных и частных партнеров.

На концерте присутствовало множество почетных гостей, в том числе члены Сената, Ассоциация почетных консулов ​​Таиланда во главе с председателем д-ром Чумполом Пхорнпрапхой и президентом KMITL, доцентом д-ром Комсаном Малиси, высокопоставленные руководители университета, представители Министерства культуры, дипломаты посольства Монголии, всемирно известные монгольские дизайнеры Мишель и Амазонка, а также представители СМИ.

В программе были представлены выступления, сочетающие традиции с современными формами выражения6 Таиланд был представлен группой U-sa Asili, которая объединила тайские классические инструменты с современным звучанием. Монгольская группа AGMAT представила морин-хуур и традиционное горловое пение, а Солонго и Сэлэнгэ Ганхуяг исполнили ятгу в стиле поп-джаза, что вызвало бурный отклик публики.

Помимо выступлений, мероприятие способствовало развитию сотрудничества между двумя странами в академической и деловой сферах. Были подписаны меморандумы о взаимопонимании между KMITL и Международным университетом Их Засаг, а Yes-Mongolia и KMITL Connext организовали деловые встречи для расширения коммерческих связей.

