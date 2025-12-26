Корейский фильм God's Band («Божья группа»), снятый в Монголии, вышел в южнокорейских кинотеатрах. Видео

Корейский фильм God's Band («Божья группа») (также известный как Choir of God «Хор Бога»), комедия о вымышленном хоре, действие которой разворачивается в Северной Корее и частично снята в Монголии, вышел в южнокорейских кинотеатрах в декабре 2025 года. Предварительные показы прошли с большим энтузиазмом, а фильм вызвал большой интерес благодаря остроумному сюжету и возвращению звезды Пак Си-ху.

Актер Пак Си-ху, исполняющий главную роль в фильме — северокорейского военного офицера, рассказал об этом изданию The Chosun Daily. Он вспомнил, что пробыл в Монголии от полутора до двух месяцев и во время съемок всегда работал с монгольским оператором и режиссером. Он также сказал, что место съемок было очень холодным, и «съемки при температуре минус 40 градусов были ни с чем не сравнимы».

Он сказал, что было так холодно, что съемочной группе приходилось останавливать съемку каждые пять минут, чтобы камера не замерзла.

Пак Си-ху, вернувшийся на экраны после долгого перерыва, чтобы сыграть северокорейского офицера службы безопасности, подполковника Пак Гё-суна, сказал: «Это мой первый брифинг по производству примерно за 15 лет. Я скучал по съемочной площадке». Он признался: «Меня очень привлекло влияние «Хора Бога». Процесс постепенного изменения хладнокровного офицера службы безопасности в результате взаимодействия с неорганизованными участниками группы был захватывающим», — демонстрируя свою уверенность в проекте.

Чон Джин-вун, играющий лейтенанта Ким Тэ-суна — соперника персонажа Пака, поделился: «Хотя мы были конкурентами по званию, переживание 40-градусных морозов в Монголии сплотило нас, как товарищей по оружию».

Примечательно, что Чхве Сон-джа, «национальная актриса», подчеркнула: «Важнее северокорейского диалекта или подражания — боль, скорбь и искренность разделения, заложенные в фильме». Она добавила: «Я вложила всю душу даже в то, чтобы размахивать флагом», оставив после себя торжественное впечатление. Ветераны кино, такие как Со Дон-вон (аккордеонист Пэ Гук-сон) и Мун Кён-мин (гитарист О Чхоль-хо), также намекнули на глубину фильма.

# Съемки в Монголии при температуре минус 40 градусов... «Страсть, бросившая вызов холоду»

Актеры поделились историями со съемок в Монголии. Нам Тэ-хун вспоминал: «Холод был настолько сильным, что на бородах персонала образовывались сосульки». Ко Хе-джин добавила: «Во время съемок мы перевязывали ноги бинтами». Со Дон Вон отметил: «Хотя после захода солнца существовал риск обморожения, мы сблизились, полагаясь друг на друга», подчеркнув нерушимую командную работу, закаленную в суровых условиях.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

