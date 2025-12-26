В 2025 году спортсмены национальной сборной Монголии завоевали 149 медалей

CentralAsia (MNG) - В общей сложности 250 спортсменов национальной сборной Монголии проходят тренировки и участвуют в соревнованиях под руководством 57 тренеров по 27 видам спорта, включая зимние, летние и паралимпийские виды спорта. Об этом сообщалось на странице Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи в Facebook.

В этом году спортсмены национальной сборной приняли участие в 91 соревновании, а также в 24 внутренних и 11 международных тренировочных сборах, завоевав в общей сложности 149 медалей. Из них 36 были золотыми, 43 серебряными и 70 бронзовыми.

В категориях соревнований спортсмены завоевали четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей на чемпионате мира среди взрослых; одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате мира среди юниоров; и две бронзовые медали на чемпионате мира среди юношей. На чемпионате Азии среди взрослых они завоевали одну золотую, семь серебряных и четырнадцать бронзовых медалей, а на чемпионате Азии среди юношей — пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

На турнирах Большого шлема спортсмены завоевали семь золотых, четыре серебряных и 12 бронзовых медалей. На этапах Гран-при они получили три золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей, а на соревнованиях Кубка мира – три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. В квалификационных соревнованиях и других международных турнирах они завоевали 12 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Первую медаль 2025 года для национальной сборной завоевал международный мастер Ачбадрах Батмөнх, вернувшийся домой с двумя золотыми медалями с соревнований, проходивших в январе 2025 года в провинции Канвон, Республика Корея. Последнюю медаль года также получили лыжницы-гонщицы. В частности, Ариунтунгалаг Энхбаяр завоевала серебряную медаль в классической гонке на 5 км среди женщин на Кубке Азии по лыжным гонкам, проходившем в Республике Корея.

