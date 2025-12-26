Минтранс Казахстана о крушении самолета под Актау: Борт AZAL повредили элементы боевой части, их принадлежность не установлена

CentralAsia (KZ) - Министерство транспорта Казахстана выпустило промежуточное сообщение о ходе расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау. Согласно документу, борт, предположительно, был поврежден поражающими элементами боевой части. Однако их принадлежность установить не удалось.

На части трубки гидравлической системы самолета есть сквозные повреждения, которые «могут быть образованы металлическими фрагментами (внешними объектами), изготовленными из сплава металлов на основе железа (основа стали)», указано в документе. В нем также отмечено, что эксперты не обнаружили следов взрывчатых веществ на изученных посторонних металлических объектах.

Расследование еще не завершено — нынешний отчет не окончательный. К настоящему моменту специалисты изучили данные об экипаже, полете, погоде, диспетчерах и техническом состоянии судна. Они полностью расшифровали оба «черных ящика» — один с данными о полете, второй с записями разговоров в кабине. Следователи подробно осмотрели место крушения, зафиксировали, где лежали обломки самолета, и вывезли их для дальнейшего изучения.

Специалисты также пытались считать данные с бортового компьютера технического обслуживания самолета. Однако из-за термического воздействия извлечь данные из кассеты Центрального компьютера технического обслуживания не получилось. Для извлечения данных рекомендовано обратиться к американскому производителю карты-памяти Delkin Devices Inc. Сейчас казахстанская сторона ведет переговоры с представителем США о проведении исследования на базе завода американской компании, следует из отчета.

Катастрофа Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) произошла 25 декабря. Лайнер выполнял рейс Баку — Грозный, но, как сообщалось, не смог сесть в столице Чечни. Самолет развернулся и полетел в казахстанский Актау, подав сигнал бедствия. Борт разбился в 3 км от аэропорта. В результате погибли 38 человек из 67 находившихся в самолете. Среди них — граждане Азербайджана, Казахстана и России.

После крушения озвучивались различные версии произошедшего — от столкновения с птицами до внешнего воздействия на самолет. В конце декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Москва пытается замять вопрос о причинах авиакатастрофы. При этом он подчеркнул, что самолет был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы, а в результате огня с земли (в Грозном в момент посадки отражали атаку украинских беспилотников) сильно пострадала хвостовая часть.

Для расследования катастрофы при Министерстве транспорта Казахстана была создана комиссия. К самому расследованию привлекли специалистов из Азербайджана, России и компании-производителя самолета Embraer.

В феврале 2025 года Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о ходе расследования. В документе не содержалось однозначных выводов о причинах крушения. В отчете приводилась информация о том, что на корпусе судна найдены отверстия, а также обнаружены посторонние металлические предметы, которые отправили на экспертизу.

