Три монгольских спортсмена примут участие в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милано-Кортине

CentralAsia (MNG) -

Три монгольских спортсмена получили право участвовать в соревнованиях по лыжным гонкам на зимних Паралимпийских играх, которые откроются 6 марта 2026 года в Милане и Кортине (Италия), сообщил Государственный комитет по физической культуре и спорту.

В частности, ГАНБОЛД Батмөнх и ДАШДОРЖ Цэгмид примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 10 и 20 км соответственно, а СЭЛЭНГЭ Адъяамөнх выступит в спринте на лыжных гонках сидя. Ганболд — монгольский лыжник, который чаще всего участвовал в зимних Паралимпийских играх, а Дашдорж тренируется, чтобы принять участие в Паралимпийских играх во второй раз.

Тем временем Сэлэнгэ стала первой монгольской женщиной, прошедшей квалификацию на Паралимпийские игры. Она прошла квалификацию, завоевав бронзовую медаль в паралимпийских соревнованиях по лыжным гонкам на Кубке Азии в Японии в этом году. На этом турнире китайская лыжница Шан Илин завоевала золото, японка Сато Нана – серебро.

Монголия впервые приняла участие в зимних Паралимпийских играх в 2006 году, тогда выступал лыжник-гонщик СУХБААТАР Нямаа. В этом году Монголия примет участие в Играх уже в шестой раз.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения