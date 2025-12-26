экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
КНДР намерена увеличить производство ракет в 2026 году

CentralAsia (CA) -  Глава КНДР Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия страны и ознакомился с ходом производства ракет и снарядов в четвертом квартале уходящего года, сообщает ЦТАК. Он распорядился повысить план производства боеприпасов на 2026 год.

Как сообщается, Ким Чен Ын высоко оценил работу предприятий оборонного комплекса в этом году и наметил хозяйственно-технические задачи на год будущий. Он заявил о «перспективном спросе» применения ракетных и артиллерийских вооружений и о необходимости «подкрепить техническую базу смежных производственных предприятий» для увеличения производственных мощностей.

Глава государства объявил, что на предстоящем IX съезде Трудовой партии Кореи будет принято решение о создании новых военно-промышленных предприятий. Также он подписал проекты планов по модернизации ведущих предприятий ВПК, которые будут внесены на рассмотрение партсъезда.

