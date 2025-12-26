В Украине нет денег на проведение выборов, - советник Зеленского

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Украина не сможет самостоятельно профинансировать проведение выборов из-за дефицита госбюджета. Об этом, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает «Страна.ua».

«А есть, кстати, приблизительная цифра, сколько нам это может обойтись? Я думаю, именно ЦИК и рабочая комиссия в парламенте должны это рассчитать. Потому что это не мы должны финансировать. Объективно мы не вытянем это, потому что у нас дефицитный бюджет», – сказал Подоляк.

«У нас приоритетные задачи бюджета несколько иные: милитаризация – с одной стороны, и социальные программы, которые должны компенсировать потери экономики для личных домохозяйств», – отметил чиновник.

Ранее Подоляк заявил, что для выборов президента Украине необходимы перемирие и деньги.