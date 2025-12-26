экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Украине нет денег на проведение выборов, - советник Зеленского
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) -  Украина не сможет самостоятельно профинансировать проведение выборов из-за дефицита госбюджета. Об этом, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает «Страна.ua».

«А есть, кстати, приблизительная цифра, сколько нам это может обойтись? Я думаю, именно ЦИК и рабочая комиссия в парламенте должны это рассчитать. Потому что это не мы должны финансировать. Объективно мы не вытянем это, потому что у нас дефицитный бюджет», – сказал Подоляк.

«У нас приоритетные задачи бюджета несколько иные: милитаризация – с одной стороны, и социальные программы, которые должны компенсировать потери экономики для личных домохозяйств», – отметил чиновник.

Ранее Подоляк заявил, что для выборов президента Украине необходимы перемирие и деньги.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com