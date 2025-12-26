Мирзиёев заявил о росте ВВП Узбекистана до $145 млрд и рекордных золотовалютных запасах

CentralAsia (UZ) - Валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана впервые в истории превысил отметку в $145 млрд по итогам года. Об этом 26 декабря заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе своего обращения к Олий Мажлису (парламенту) и народу, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Девять лет назад рост объема нашей экономики до $100 млрд казался для нас очень большой целью. В этом году впервые в нашей истории валовой внутренний продукт превысил $145 млрд. Такие высокие результаты ясно показывают, насколько великие дела мы, наш народ, способны совершать», — подчеркнул Мирзиёев.

Он напомнил, что в стратегии «Узбекистан – 2030» ставилась цель довести ВВП до $160 млрд к 2030 году. Однако текущая динамика реформ и активность бизнеса позволяют пересмотреть эти сроки.

«Мы вполне сможем достичь этой цели уже в 2026 году», — заявил Мирзиёев.

По его данным, при условии внедрения новых технологий и подготовки кадров экономика может вырасти до $240 млрд в ближайшие пять лет.

Президент констатировал, что на фоне изменений правил глобальной торговли экспорт Узбекистана в текущем году вырос на 23% и составил $33,4 млрд. Золотовалютные резервы страны также достигли рекордного уровня, впервые превысив $60 млрд.

Объем привлеченных иностранных инвестиций составил $43,1 млрд, а их общая доля в ВВП достигла 31,9%. Эти средства создают базу для устойчивого и ускоренного экономического роста республики в ближайшие годы, отметил Мирзиёев.

Международные рейтинговые агентства повысили суверенный рейтинг Узбекистана с уровня «BB-» до «BB».

«Только из-за этого изменения процентная ставка по привлекаемым из-за рубежа ресурсам снизится на 1-1,5 пункта, а расходы по внешнему долгу сократятся на $250-300 млн в год», — пояснил президент.

Узбекистан также улучшил свои позиции в индексе технологической зрелости Всемирного банка, поднявшись на 71 строчку и войдя в топ-10 стран, добавил глава государства.