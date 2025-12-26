Узбекистан впервые отправит на орбиту космонавта и спутник

CentralAsia (UZ) - Узбекистан планирует отправить на орбиту первого космонавта и искусственный спутник. Об этом сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что реализация проекта благотворно скажется на технологическом и национальном развитии страны.

«Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работы по запуску искусственного спутника в космос и первого узбекского космонавта, гражданина нашей страны»,— сказал Мирзиёев во время ежегодного послания к парламенту и народу Узбекистана (цитата по ТАСС).

О планах Узбекистана запустить первый спутник в июне писало «Казинформ». По словам собеседников агентства, республика хотела запустить собственный научно-технический спутник до 2028 года. Узбекская сторона вела переговоры с компанией SpaceX. Заместитель директора агентства «Узбеккосмос» Мухиддин Ибрагимов сообщил, что страна запустит спутник совместно со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ).