На выходных в Казахстане потеплеет

CentralAsia (KZ) - С прохождением атмосферных фронтов 27 декабря на востоке страны, 27-29 декабря на западе и 29 декабря на северо-западе, севере, в центре Казахстана прогнозируются снег, метель, гололед, усиление ветра, в южных регионах – дождь и снег, сообщает «Казгидромет».

Сильный снег ожидается 27 декабря на востоке и юго-востоке, а также 28 декабря на западе страны. Также по республике ожидается туман.

При этом синоптики прогнозируют повышение температура воздуха: на северо-западе, севере, в центре ночью до -10-18, днем до 0-8 градусов, на востоке ночью до -15-20, днем до -5-10 градусов, южных регионах ночью до 0+5, в горных районах -5-10, днем до +5+15 градусов, в горных районах -4+1 градус.

