Крупные останки сотен лошадей были обнаружены в кочевых курганах хиргисуура в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Геологические исследования в Монголии выявили 3000-летние кочевые курганы хиргисуур.

Геологические исследования на месторождении Оюут в Монголии выявили кочевые курганы возрастом 3000 лет, представляющие собой захоронения бронзового века и средневековья, относящиеся к периоду хиргисуура.

Геологические исследования, направленные на раскрытие минеральных богатств Монголии, неожиданно открыли новое окно в древнюю кочевую историю страны.

В ходе масштабных исследований на месторождении Оюут в центральной Монголии исследователи выявили группу древних захоронений, которые проливают свет на погребальные традиции, насчитывающие более тысячелетия. Это открытие подчеркивает, как промышленная разведка может пересекаться с археологическим наследием при применении строгих законов об охране памятников.

Эти выводы были сделаны в ходе геологоразведочных работ, проведенных государственной горнодобывающей корпорацией Erdenet Mining Corporation (EMC) по разрешению правительства, охватывающему части аймаков Орхон и Булган, регионов, давно известных как культурные центры древних степных цивилизаций.

Разведочные работы на месторождении Оюут начались в 2023 году и подтвердили наличие примерно 357 миллионов тонн руды, содержащей более 1.1 миллиона тонн чистой меди, что делает это месторождение одним из наиболее значительных недавних минеральных открытий в Монголии.

Однако наряду с этими экономическими результатами геологические группы обнаружили нечто гораздо более древнее. В 2024 году в ходе геологоразведочных работ было обнаружено 10 древних курганов, известных в местном масштабе как хиргисуур. В соответствии с законодательством Монголии об охране культурного наследия, вся промышленная деятельность в непосредственной близости была приостановлена, а для документирования и изучения объектов были привлечены археологи.

Все десять могил были задокументированы, включая захоронения бронзового века, недатированные могилы и две средневековые (VIII–XIII века).

Сотрудничество между промышленностью и археологией

Археологическая группа компании EMC работала в сотрудничестве с Институтом кочевой археологии Государственного университета Монголии (ГУМ). Полевые работы проводились в течение нескольких месяцев и завершились в октябре, когда исследователи подготовили подробный археологический отчет.

Все десять могил были систематически раскопаны и задокументированы. Четыре были достоверно датированы бронзовым веком, четыре еще не удалось отнести к определенному периоду, а две принадлежали к средневековью, примерно к периоду между VIII и XIII веками. Уровень сохранности захоронений, особенно относящихся к бронзовому веку, был оценен как исключительно высокий, учитывая суровые климатические условия региона.

Среди артефактов, найденных в могилах, были бронзовые толи (зеркала), фрагменты войлока, кости животных и различные погребальные подношения. Подобные предметы типичны для погребальных обычаев степных кочевых народов, где личные вещи и символические предметы сопровождали умершего в загробную жизнь.

Что такое хиргисуур?

Термин «хиргисуур» обозначает особый тип погребальных курганов, встречающихся в Монголии и некоторых частях Внутренней Азии. Хиргисууры, относящиеся преимущественно к позднему бронзовому веку, представляют собой покрытые камнями курганы, часто окруженные сопутствующими сооружениями, такими как стоячие камни или останки жертвенных животных. Ученые полагают, что эти памятники были не только могилами, но и церемониальными ориентирами, укрепляющими социальную память и территориальную идентичность среди кочевых скотоводческих общин.

Наличие хиргисура в месторождении Оюут подтверждает предположение о том, что аймаки Орхон и Булган на протяжении тысячелетий были центральными коридорами кочевого движения и ритуальной деятельности.

Бронзовое зеркало толи, найденное в гробнице хиргисуура, отражало личный статус и ритуальные верования древних кочевых общин.

Регион, богатый степной историей

Обширная Орхонская долина уже признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО за свою роль в становлении степных империй, включая тюркские каганаты, а позже и Монгольскую империю. Недавно обнаруженные курганы еще больше углубляют картину этого ландшафта, демонстрируя преемственность ритуальных практик от бронзового века до средневековья.

Археологические исследования на месторождении Оют охватили общую площадь в 1032 гектара, что делает их одними из наиболее масштабных исследований объектов культурного наследия, связанных с разведкой полезных ископаемых, за последние годы.

Поскольку Монголия продолжает балансировать между экономическим развитием и сохранением культурного наследия, подобные открытия подчеркивают важность сотрудничества между промышленностью, государственными органами и научными учреждениями. Начавшись с поисков меди, поиски в итоге выявили непреходящие следы людей, которые когда-то формировали евразийскую степь — задолго до появления современных границ и шахт.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения