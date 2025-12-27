Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

CentralAsia (CA) - Таиланд и Камбоджа подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на линии границы между двумя странами после 20 дней интенсивных боёв. Об этом сообщает таиландский государственный телеканал Thai PBS с места событий.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и глава Минобороны Камбоджи Теа Сейха подписали документ о возобновлении режима прекращения огня с 27 декабря.

Вооружённый конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжёлой техники, артиллерии и авиации возобновился 7 декабря. По данным вооружённых сил Таиланда на 22 декабря, погибли 22 военнослужащих, более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о гибели 30 мирных жителей и 87 пострадавших. Более 400 тысяч человек с каждой стороны были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах.

Территориальные споры между Таиландом и Камбоджей берут начало со времён колониального Французского Индокитая. Демаркация границ с королевством Сиам (ныне Таиланд) была завершена в 1907 году, однако ряд участков из-за труднодоступности остался вне внимания комиссии. После обретения Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти территории стали предметом спора.