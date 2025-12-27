экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Спикер парламента Казахстана принял генерального секретаря ТЮРКПА

CentralAsia (KZ) -  Спикер Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов принял генерального секретаря ТЮРКПА Рамила Хасана.

Встреча состоялась 26 декабря в Астане в рамках официального визита генсека организации. Рамил Хасан проинформировал Ерлана Кошанова о деятельности ТЮРКПА, работе Международного секретариата, а также об официальных визитах в Турцию, Кыргызстан, Венгрию, Узбекистан и Турецкую Республику Северного Кипра.

Стороны обсудили участие ТЮРКПА в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве и 23-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Стамбуле, а также проект Рабочего плана организации на 2026 год. Отмечена целесообразность подачи заявки на получение ТЮРКПА статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ.

Также обсуждались инициативы по проведению международной конференции ТЮРКПА в 2026 году и организации заседаний профильных комитетов парламентов стран-участниц в период председательства Казахстана.

Ерлан Кошанов выразил удовлетворение результативной работой ТЮРКПА и подтвердил полную поддержку Казахстаном деятельности организации.

